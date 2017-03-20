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Оборот роздрібної торгівлі України за місяць впав на 3,7%

Оборот роздрібної торгівлі України за місяць впав на 3,7%

Київ • УНН

 • 7826 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Оборот роздрібної торгівлі України в лютому цього року порівняно із січнем знизився на 3,7%, а із лютим 2016 року - на 1,7%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними відомства, у січні–лютому 2017 року оборот роздрібної торгівлі порівняно із січнем-лютим 2016 року у порівнянних цінах зріс на 0,5%.

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі в січні-лютому 2017 року порівняно із січнем-лютим 2016 року спостерігалося в Київській (на 7,0%), Сумській (на 6,2%) областях, місті Києві (на 3,7%) та Кіровоградській (на 3,6%) області.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції

Нагадаємо, оборот роздрібної торгівлі у січні 2017 року знизився на 16,4% у порівнянні з груднем минулого року.

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