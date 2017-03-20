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Оборот розничной торговли Украины за месяц упал на 3,7%

Оборот розничной торговли Украины за месяц упал на 3,7%

Киев • УНН

 • 7825 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Оборот розничной торговли Украины в феврале этого года по сравнению с январем снизился на 3,7%, а с февралем 2016 года - на 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

По данным ведомства, в январе–феврале 2017 года оборот розничной торговли по сравнению с январем-февралем 2016 года в сопоставимых ценах вырос на 0,5%.

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в январе-феврале 2017 года по сравнению с январем-февралем 2016 года наблюдалось в Киевской (на 7,0%), Сумской (на 6,2%) областях, Киеве (на 3,7%) и Кировоградской (на 3,6%) области.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также части зоны проведения антитеррористической операции

Напомним, оборот розничной торговли в январе 2017 года снизился на 16,4% по сравнению с декабрем прошлого года.

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