Облила фарбою ікону із зображенням Сталіна: у Грузії активістку заарештували на 5 діб
Київ • УНН
Громадська активістка Ната Перадзе була засуджена до 5 діб арешту за те, що облила фарбою ікону в тбіліській церкві Самеба, на якій було зображено зустріч Сталіна з Матроною Московською, хоча ікона була за склом і не постраждала; тепер зображення Сталіна буде знято і замінено.
У Грузії громадянську активістку Нату Перадзе, яка облила фарбою ікону Матрони Московської із зображенням Сталіна, відправлять під арешт на п'ять діб, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
"Тбіліський міський суд засудив до п'яти діб арешту громадянську активістку Нату Перадзе за те, що вона в храмі Самеба облила фарбою ікону Матрони Московської із зображенням Сталіна. Ікона не постраждала, бо була за склом, але сама дія кваліфікована як "дрібне хуліганство", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними ЗМІ, поява зображення Сталіна у головному храмі Тбілісі викликала бурхливі суперечки. З'ясувалося, що ікону храму подарували лідери Альянсу Патріотів.
Патріархія обливання ікони фарбою розцінила як неприпустимі дії, але вирішила видалити зображення Сталіна, пославшись на "неканонічність" його зустрічі з Матроною Московською. Для цього в Самеба запросили автора ікони, який має замінити одну з клейм.
За попередніми даними, зображення Сталіна замінять на жінку, яка вилікувалась від раку.