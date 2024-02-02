Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток
Киев • УНН
Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.
В Грузии гражданскую активистку Нату Перадзе, которая облила краской икону Матроны Московской с изображением Сталина, отправят под арест на пять суток, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
"Тбилисский городской суд приговорил к пяти суткам ареста гражданскую активистку Нату Перадзе за то, что она в храме Самеба облила краской икону Матроны Московской с изображением Сталина. Икона не пострадала, потому что была за стеклом, но само действие квалифицировано как "мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным СМИ, появление изображения Сталина в главном храме Тбилиси вызвало бурные споры. Выяснилось, что икону храму подарили лидеры Альянса Патриотов.
Патриархия обливание иконы краской расценила как недопустимые действия, но решила удалить изображение Сталина, сославшись на "неканоничность" его встречи с Матроной Московской. Для этого в Самеба пригласили автора иконы, который должен заменить одно из клейм.
По предварительным данным, изображение Сталина заменят на женщину, которая вылечилась от рака.
Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток
Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.
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