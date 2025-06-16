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Обіцяють обмін полонених за гроші та грабують родини: Омбудсман попередив про активізацію шахраїв

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Омбудсман попереджає про шахраїв, які використовують схеми з обміну полонених та виманюють гроші у родин. Вони видають себе за представників влади, вимагають гроші за включення в списки обміну.

Обіцяють обмін полонених за гроші та грабують родини: Омбудсман попередив про активізацію шахраїв

Омбудсман Дмитро Лубінець попередив про активізацію шахраїв, які використовують нові цинічні схеми, включно з ворожою ІПСО, для маніпуляції родинами військовополонених та зниклих безвісти. Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив у Telegram, пише УНН. 

Останнім часом, на жаль, знову фіксуємо активізацію шахраїв, які намагаються скористатися непростим емоційним станом родин наших Захисників та Захисниць

- зазначив Дмитро Лубінець.

Він навів найпоширеніші схеми, які використовують зловмисники:

  • "внесення до списку на обмін": шахраї видають себе за представників офіційних структур та обіцяють включити Захисника до списку на обмін за гроші;
    • "ваш рідний у шпиталі": аферисти стверджують, що військовий у тяжкому стані й потребує термінового лікування, для чого треба негайно переказати кошти;
      • Вимагання боргів та залякування: зловмисники телефонують рідним з погрозами та чинять психологічний тиск;
        • виманювання банківських даних: під виглядом "допомоги" намагаються отримати доступ до карток, на які надходять виплати.

          Окремо Омбудсман виділив нову небезпечну схему, яка є інформаційно-психологічною операцією агресора.

          Родини закликають масово надсилати звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) у приватні повідомлення, а також поширювати ці "інструкції" в чатах родин зниклих безвісти

          - пояснив він.

          Дмитро Лубінець наголосив, що ці дії не мають нічого спільного з реальною процедурою обміну, а їхня мета - "посіяти паніку, дестабілізувати суспільство та дискредитувати державні органи".

          Ще раз наголошую, що питання обміну - виключно компетенція держави. Жодних "платних внесень" не існує

          - підкреслив Лубінець та закликав у разі підозрілих ситуацій негайно звертатися до правоохоронних органів.

          Нагадаємо

          14 червня в Україну повернулися військові та бійці системи МВС, які перебували у полоні з 2022 року. 

          рф планує посилити дискредитацію України на фінальній стадії обмінів військовополоненими - Служба зовнішньої розвідки16.06.25, 14:55 • 1492 перегляди

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          СуспільствоКримінал та НП
          Умєров Рустем Енверович
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