Обіцяють обмін полонених за гроші та грабують родини: Омбудсман попередив про активізацію шахраїв

Омбудсман Дмитро Лубінець попередив про активізацію шахраїв, які використовують нові цинічні схеми, включно з ворожою ІПСО, для маніпуляції родинами військовополонених та зниклих безвісти. Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив у Telegram, пише УНН.

Останнім часом, на жаль, знову фіксуємо активізацію шахраїв, які намагаються скористатися непростим емоційним станом родин наших Захисників та Захисниць

Він навів найпоширеніші схеми, які використовують зловмисники:

Окремо Омбудсман виділив нову небезпечну схему, яка є інформаційно-психологічною операцією агресора.

Родини закликають масово надсилати звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) у приватні повідомлення, а також поширювати ці "інструкції" в чатах родин зниклих безвісти

Дмитро Лубінець наголосив, що ці дії не мають нічого спільного з реальною процедурою обміну, а їхня мета - "посіяти паніку, дестабілізувати суспільство та дискредитувати державні органи".

Ще раз наголошую, що питання обміну - виключно компетенція держави. Жодних "платних внесень" не існує