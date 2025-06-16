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Обещают обмен пленных за деньги и грабят семьи: Омбудсман предупредил об активизации мошенников.

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Омбудсман предупреждает о мошенниках, которые используют схемы по обмену пленных и выманивают деньги у семей. Они выдают себя за представителей власти, требуют деньги за включение в списки обмена.

Обещают обмен пленных за деньги и грабят семьи: Омбудсман предупредил об активизации мошенников.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об активизации мошенников, которые используют новые циничные схемы, включая враждебную ИПСО, для манипуляции семьями военнопленных и пропавших без вести. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщил в Telegram, пишет УНН. 

В последнее время, к сожалению, снова фиксируем активизацию мошенников, которые пытаются воспользоваться непростым эмоциональным состоянием семей наших Защитников и Защитниц

- отметил Дмитрий Лубинец.

Он привел самые распространенные схемы, которые используют злоумышленники:

  • "внесение в список на обмен": мошенники выдают себя за представителей официальных структур и обещают включить Защитника в список на обмен за деньги;
    • "ваш родной в госпитале": аферисты утверждают, что военный в тяжелом состоянии и требует срочного лечения, для чего надо немедленно перевести средства;
      • Вымогательство долгов и запугивание: злоумышленники звонят родным с угрозами и оказывают психологическое давление;
        • выманивание банковских данных: под видом "помощи" пытаются получить доступ к карточкам, на которые поступают выплаты.

          Отдельно Омбудсман выделил новую опасную схему, которая является информационно-психологической операцией агрессора.

          Семьи призывают массово присылать обращения в государственные и международные структуры, присылать доказательства (фото/скриншоты писем) в частные сообщения, а также распространять эти "инструкции" в чатах семей пропавших без вести

          - объяснил он.

          Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эти действия не имеют ничего общего с реальной процедурой обмена, а их цель - "посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы".

          Еще раз подчеркиваю, что вопрос обмена - исключительно компетенция государства. Никаких "платных внесений" не существует

          - подчеркнул Лубинец и призвал в случае подозрительных ситуаций немедленно обращаться в правоохранительные органы.

          Напомним

          14 июня в Украину вернулись военные и бойцы системы МВД, которые находились в плену с 2022 года. 

          рф планирует усилить дискредитацию Украины на финальной стадии обменов военнопленными – Служба внешней разведки16.06.25, 14:55 • 1474 просмотра

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          ОбществоКриминал и ЧП
          Рустем Умєров
          Верховная Рада
          Украина
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