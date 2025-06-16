Обещают обмен пленных за деньги и грабят семьи: Омбудсман предупредил об активизации мошенников.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об активизации мошенников, которые используют новые циничные схемы, включая враждебную ИПСО, для манипуляции семьями военнопленных и пропавших без вести. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщил в Telegram, пишет УНН.

В последнее время, к сожалению, снова фиксируем активизацию мошенников, которые пытаются воспользоваться непростым эмоциональным состоянием семей наших Защитников и Защитниц

Он привел самые распространенные схемы, которые используют злоумышленники:

Отдельно Омбудсман выделил новую опасную схему, которая является информационно-психологической операцией агрессора.

Семьи призывают массово присылать обращения в государственные и международные структуры, присылать доказательства (фото/скриншоты писем) в частные сообщения, а также распространять эти "инструкции" в чатах семей пропавших без вести

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эти действия не имеют ничего общего с реальной процедурой обмена, а их цель - "посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы".

Еще раз подчеркиваю, что вопрос обмена - исключительно компетенция государства. Никаких "платных внесений" не существует