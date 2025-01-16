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Обама, Клінтон і Буш відмовились від інавгураційного обіду Трампа

Київ • УНН

 • 23389 перегляди

Обама, Клінтон та Буш-молодший не відвідають традиційний інавгураційний обід новообраного президента Трампа. Всі троє, однак, будуть присутні на церемонії складання присяги.

Колишні президенти США Барак Обама, Білл Клінтон та Джордж Буш-молодший не будуть присутні на традиційному інавгураційному обіді обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Обама отримав запрошення, але відмовився бути присутнім, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією. Клінтон також був запрошений, але не планує бути присутнім, згідно з другим джерелом, знайомим із ситуацією, тоді як офіс Буша заявив, що не відстежує запрошення на обід.

Колишній держсекретар і перша леді Гілларі Клінтон також отримала запрошення на інавгураційний обід, але її не буде, згідно з третім джерелом, знайомим із цим питанням.

Представник перехідної команди Трампа не одразу відповів на прохання прокоментувати відсутність.

Однак усі три колишні президенти, за словами їхніх команд, відвідають церемонію приведення Трампа до присяги раніше того ж дня. Колишні перші леді також відвідають церемонію складання присяги, за винятком Мішель Обами, згідно з офісом Обами. Причину не було вказано. Мішель Обама також не була присутня на похороні колишнього президента Джиммі Картера минулого тижня, що робить її єдиною відсутністю серед усіх нинішніх і колишніх президентів і перших леді.

Мішель Обама не буде присутня на інавгурації Трампа15.01.25, 02:41 • 28623 перегляди

Доповнення

День інавгурації - один із небагатьох випадків, коли всі колишні президенти зазвичай збираються разом, щоб оголосити про вступ на посаду наступної адміністрації. Проте Трамп відмовився бути присутнім на інавгурації президента Джо Байдена у 2021 році.

Клінтони були присутні на обіді у 2017 році після того, як Трамп переміг Гілларі Клінтон. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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