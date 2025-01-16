Обама, Клинтон и Буш отказались от инаугурационного обеда Трампа
Киев • УНН
Обама, Клинтон и Буш-младший не посетят традиционный инаугурационный обед новоизбранного президента Трампа. Все трое, однако, будут присутствовать на церемонии принятия присяги.
Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший не будут присутствовать на традиционном инаугурационном обеде избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
Обама получил приглашение, но отказался присутствовать, согласно источнику, знакомому с ситуацией. Клинтон также был приглашен, но не планирует присутствовать, согласно второму источнику, знакомому с ситуацией, тогда как офис Буша заявил, что не отслеживает приглашения на обед.
Бывший госсекретарь и первая леди Хиллари Клинтон также получила приглашение на инаугурационный обед, но ее не будет, согласно третьему источнику, знакомому с этим вопросом.
Представитель переходной команды Трампа не сразу ответил на просьбу прокомментировать отсутствие.
Однако все три бывших президента, по словам их команд, посетят церемонию приведения Трампа к присяге ранее в тот же день. Бывшие первые леди также посетят церемонию присяги, за исключением Мишель Обамы, согласно офису Обамы. Причина не была указана. Мишель Обама также не присутствовала на похоронах бывшего президента Джимми Картера на прошлой неделе, что делает ее единственным отсутствием среди всех нынешних и бывших президентов и первых леди.
Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Трампа15.01.25, 02:41 • 26967 просмотров
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День инаугурации - один из немногих случаев, когда все бывшие президенты обычно собираются вместе, чтобы объявить о вступлении в должность следующей администрации. Однако Трамп отказался присутствовать на инаугурации президента Джо Байдена в 2021 году.
Клинтоны присутствовали на обеде в 2017 году после того, как Трамп победил Хиллари Клинтон.