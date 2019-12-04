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ОАСК відкрив провадження у справі щодо перевірки діяльності Національного музею історії України

ОАСК відкрив провадження у справі щодо перевірки діяльності Національного музею історії України

Київ • УНН

 • 9428 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо перевірки діяльності призначення та проведення перевірки діяльності Національного музею історії України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОАСК.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо призначення та проведення перевірки діяльності Національного музею історії України. Позивачем у даному позові зазначена — Тетяна Сосновська, відповідачем — Міністерство культури України. ОАСК здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства культури України в частині призначення перевірки. Водночас, позивач просить ОАСК встановити відсутність компетенції (повноважень) у державного секретаря Міністерства, голови комісії з проведення ліквідації МКУ Ростислава Карандєєва щодо призначення та проведення перевірки діяльності Національного музею історії України та діяльності генерального директора Музею Тетяни Сосновської.

Як раніше повідомляв УНН, Національному музеї історії України розпочато перевірку, генерального директора НМІУ Тетяну Сосновську відсторонено від виконання обов’язків.

Українські Національні Новини

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