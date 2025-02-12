Низькі ціни на енергоресурси разом зі санкціями зможуть змусити росію сісти за стіл переговорів - Пентагон

Більш низькі ціни на енергоресурси разом зі санкціями зможуть змусити росію сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, передає УНН.

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Президент Трамп запускає більше виробництво енергетичних ресурсів в США і заохочуємо ООН зробити те саме. Більш низькі ціни на енергоресурси разом зі санкціями зможуть змусити росію сісти за стіл переговорів. Забезпечуючи мир в Європі, це має бути імперативом для всіх країн-членів Альянсу в Європі. Тому європейці мають також взяти на себе цей тягар і у летальній і нелетальній допомозі України - сказав Гегсет.

Він наголосив, зобов’язання європейців означає більше передавати зброї, матеріальних технічних засобів, розширюючи власний ОПК.

"І дуже важливо сказати, вирівнюючи розуміння серед ваших громадян, що до щодо тих загроз, які постали перед Європою. І треба чесно з людьми говорити про те, наскільки може жахливими ці будуть загрози, якщо не витрачати більше на безпеку. 2% цього недостатньо. Президент Трамп закликав виділяти 5% і я з цим погоджуюся. Рішення ваших зобов'язань для забезпечення вашої безпеки - це є передоплатою за вашу безпеку.", - додав міністр.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має посилити співпрацю зі США та іншими партнерами у сфері енергоресурсів, відмовившись від взаємодії з росією. За його словами, це стане ключем до миру та безпеки.