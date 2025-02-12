Низкие цены на энергоресурсы вместе с санкциями смогут заставить россию сесть за стол переговоров - Пентагон

Более низкие цены на энергоресурсы вместе с санкциями смогут заставить россию сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине. Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в Брюсселе, передает УНН.

Детали

Президент Трамп запускает большее производство энергетических ресурсов в США и поощряем ООН сделать то же самое. Более низкие цены на энергоресурсы вместе с санкциями смогут заставить россию сесть за стол переговоров. Обеспечивая мир в Европе, это должно быть императивом для всех стран-членов Альянса в Европе. Поэтому европейцы должны также взять на себя это бремя и в летальной и нелетальной помощи Украине - сказал Хэгсет.

Он подчеркнул, обязательства европейцев означает больше передавать оружия, материальных технических средств, расширяя собственный ОПК.

"И очень важно сказать, выравнивая понимание среди ваших граждан, что к относительно тех угроз, которые встали перед Европой. И надо честно с людьми говорить о том, насколько может ужасными эти будут угрозы, если не тратить больше на безопасность. 2% этого недостаточно. Президент Трамп призвал выделять 5% и я с этим согласен. Решение ваших обязательств для обеспечения вашей безопасности - это является предоплатой за вашу безопасность.", - добавил министр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна усилить сотрудничество с США и другими партнерами в сфере энергоресурсов, отказавшись от взаимодействия с россией. По его словам, это станет ключом к миру и безопасности.