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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Новим послом України у Великій Британії може стати генпрокурор Костін - нардеп

Київ • УНН

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За словами народного депутата Олексія Гончаренка, президент України Володимир Зеленський може призначити новим послом України у Великій Британії нинішнього генерального прокурора Андрія Костіна.

Новим послом України у Великій Британії може стати генпрокурор Костін - нардеп

Генеральний прокурор України Андрій Костін може стати послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Новим кандидатом на посаду посла у Великій Британії є чинний генпрокурор Костін

- заявив Гончаренко.

Доповнення

Раніше послом України в Британії був Вадим Пристайко. Президент України Володимир Зеленський звільнив дипломата з посади у липні 2023 року.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський призначив ексгендиректора Укроборонпрому Юрія Гусєва Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджані.  

Володимир Омельченко

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