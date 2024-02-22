Новим послом України у Великій Британії може стати генпрокурор Костін - нардеп
Київ • УНН
За словами народного депутата Олексія Гончаренка, президент України Володимир Зеленський може призначити новим послом України у Великій Британії нинішнього генерального прокурора Андрія Костіна.
Генеральний прокурор України Андрій Костін може стати послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Новим кандидатом на посаду посла у Великій Британії є чинний генпрокурор Костін
Доповнення
Раніше послом України в Британії був Вадим Пристайко. Президент України Володимир Зеленський звільнив дипломата з посади у липні 2023 року.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський призначив ексгендиректора Укроборонпрому Юрія Гусєва Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджані.