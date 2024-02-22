Новым послом Украины в Великобритании может стать генпрокурор Костин - нардеп

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин может стать послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Новым кандидатом на должность посла в Великобритании является действующий генпрокурор Костин - заявил Гончаренко.

Дополнение

Ранее послом Украины в Британии был Вадим Пристайко. Президент Украины Владимир Зеленский уволил дипломата с должности в июле 2023 года.

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджане.