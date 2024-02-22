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Новым послом Украины в Великобритании может стать генпрокурор Костин - нардеп

Новым послом Украины в Великобритании может стать генпрокурор Костин - нардеп

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 15:11  •  13703 просмотра

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По словам народного депутата Алексея Гончаренко, президент Украины Владимир Зеленский может назначить новым послом Украины в Великобритании нынешнего генерального прокурора Андрея Костина.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин может стать послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Новым кандидатом на должность посла в Великобритании является действующий генпрокурор Костин

- заявил Гончаренко.

Дополнение

Ранее послом Украины в Британии был Вадим Пристайко. Президент Украины Владимир Зеленский уволил дипломата с должности в июле 2023 года.

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджане.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Новим послом України у Великій Британії може стати генпрокурор Костін - нардеп
MP: Prosecutor General Kostin may become Ukraine's new ambassador to the UK
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