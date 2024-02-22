Новым послом Украины в Великобритании может стать генпрокурор Костин - нардеп
Киев • УНН
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, президент Украины Владимир Зеленский может назначить новым послом Украины в Великобритании нынешнего генерального прокурора Андрея Костина.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин может стать послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Новым кандидатом на должность посла в Великобритании является действующий генпрокурор Костин
Дополнение
Ранее послом Украины в Британии был Вадим Пристайко. Президент Украины Владимир Зеленский уволил дипломата с должности в июле 2023 года.
Напомним
Президент Владимир Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджане.
Новым послом Украины в Великобритании может стать генпрокурор Костин - нардеп
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, президент Украины Владимир Зеленский может назначить новым послом Украины в Великобритании нынешнего генерального прокурора Андрея Костина.
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