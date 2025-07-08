Новий стратегічний об’єкт у сфері гостинності в Румунії: WYNDHAM та D.GROUP підписали договір

Участь у церемонії закладання фундаменту взяли представники глобального готельного оператора Wyndham Hotels & Resorts, який здійснюватиме операційне керування, а також інфраструктурного експерта Benish Group.

Комплекс WYNDHAM GARDEN BUCHAREST AIRPORT HOTEL, що зводиться всього за 150 метрів від міжнародного аеропорту Бухареста імені Анрі Коанди, покликаний стати новою точкою зростання у сфері гостинності Румунії та прецедентом для ефективних інвестицій у стратегічно важливих локаціях.

"Те, що відбувається в Румунії протягом останніх 2–3 років, вражає: спостерігається значне зростання інвестицій в інфраструктуру, а також зростає інтерес міжнародних інвесторів до можливостей у цій країні. Компанія Wyndham Hotels & Resorts веде бізнес у Румунії вже понад 20 років, і ми щиро раді співпраці з D.GROUP у впровадженні цього нового проєкту в Бухаресті", – відзначив Вассіліс Темелідіс, регіональний директор Wyndham Hotels & Resorts у Південній та Східній Європі.

Готель буде функціонувати у складі франшизи Wyndham – одного з найвпливовіших гравців глобального готельного ринку, тоді як Benish Group та D.GROUP виступають інвесторами та девелоперами проєкту.

Ми зібралися тут, щоб знайти партнерів, які пройдуть з нами увесь дворічний шлях будівництва, долучаться до проєкту і вкладуватимуть у нього кошти. Саме заради цього ми разом із D.GROUP прийшли на румунський ринок – і це для нас важливий етап. Переконаний, що це не останній наш спільний проєкт у Румунії – підкреслив засновник Benish Group Мені Беніш.

Проєкт передбачає інноваційну інвестиційну модель: інвестори можуть придбати окремі юніти (номери або їх частки), які генеруватимуть пасивний дохід до 15% річних. Власникам номерів також надається можливість безкоштовного проживання у готелі до 14 днів на рік.

"Я вважаю, що це лише початок: попереду багатьох проєктів, які згодом стануть візитівками Бухареста. У нас дуже амбітні плани щодо румунського ринку. У всіх наших ініціативах ми прагнемо будувати кроскультурний бізнес, залучаючи партнерів для досягнення ще більшого успіху", – заявив Вадим Дашут, засновник та СЕО D.GROUP.

Проєкт готелю відповідає стратегічній дорожній карті компанії, що орієнтована на експансію моделі комерційного девелопменту, доступного для приватних інвестицій. Одночасно зі стартом будівництва відкрито продаж юнітів. Очікується, що BUCHAREST AIRPORT HOTEL буде введено в експлуатацію влітку 2027 року.