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Новый стратегический объект в сфере гостеприимства в Румынии: WYNDHAM и D.GROUP подписали соглашение

Киев • УНН

 • 118 просмотра

30 мая состоялось знаковое событие в развитии международного присутствия украинского девелопмента: компания D.GROUP подписала инвестиционное соглашение на строительство нового отеля рядом с аэропортом Бухареста.

Новый стратегический объект в сфере гостеприимства в Румынии: WYNDHAM и D.GROUP подписали соглашение

В церемонии закладки фундамента приняли участие представители глобального гостиничного оператора Wyndham Hotels & Resorts, который будет осуществлять операционное управление, а также инфраструктурного партнёра Benish Group.

Комплекс WYNDHAM GARDEN BUCHAREST AIRPORT HOTEL, который возводится всего в 150 метрах от международного аэропорта имени Анри Коанды, должен стать новой точкой роста для гостиничной сферы Румынии и прецедентом эффективных инвестиций в стратегически важные локации.

"То, что происходит в Румынии за последние 2–3 года, действительно впечатляет: наблюдается значительный рост инвестиций в инфраструктуру, а также растёт интерес международных инвесторов к возможностям этой страны. Wyndham Hotels & Resorts работает в Румынии уже более 20 лет, и мы искренне рады сотрудничеству с D.GROUP в реализации этого нового проекта в Бухаресте", – отметил Василис Темелидис, региональный директор Wyndham Hotels & Resorts в Южной и Восточной Европе.

Отель будет работать по франшизе Wyndham – одного из наиболее влиятельных игроков на мировом гостиничном рынке, в то время как Benish Group и D.GROUP выступают в качестве инвесторов и девелоперов проекта.

Мы собрались здесь, чтобы найти партнёров, которые пройдут с нами весь двухлетний путь строительства, подключатся к проекту и будут инвестировать в него. Именно ради этого мы вместе с D.GROUP вышли на румынский рынок – и это важный этап для нас. Уверен, это не последний наш совместный проект в Румынии

– подчеркнул основатель Benish Group Мени Бениш.

Проект предусматривает инновационную инвестиционную модель: инвесторы смогут приобретать отдельные гостиничные номера или их доли, которые будут приносить пассивный доход до 15% годовых. Владельцам также предоставляется возможность бесплатного проживания в отеле до 14 дней в году.

"Я считаю, что это только начало: впереди ещё много проектов, которые со временем станут визитными карточками Бухареста. У нас очень амбициозные планы на румынский рынок. Во всех наших инициативах мы стремимся строить кросс-культурный бизнес, привлекая партнёров для достижения ещё большего успеха", – заявил Вадим Дашут, основатель и CEO D.GROUP.

Проект отеля полностью відповідає стратегической дорожной карте компании, ориентированной на масштабирование модели коммерческого девелопмента, открытого для частных инвестиций. Одновременно с началом строительства открыт и старт продаж гостиничных номеров. Сдача BUCHAREST AIRPORT HOTEL в эксплуатацию ожидается летом 2027 года.

Сегодня для нас очень важный день: договор подписан, строительство началось. Современный рынок недвижимости меняется. Быть просто владельцем здания – уже недостаточно. Важно быть частью большой системы. Румыния для D.GROUP – это не просто новый шаг. Это страна с динамичным развитием, высоким инвестиционным потенциалом и перспективами роста доходности. Так давайте развиваться вместе

– призвала соосновательница D.GROUP Анастасия Дашут. 
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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