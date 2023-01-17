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Новий масштабний наступ росіян на Луганщину можливий - Гайдай

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Новий масштабний наступ російських окупантів на Луганську область можливий. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає УНН.

Новий масштабний наступ росіян на Луганщину можливий - Гайдай

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На запитання, чи дійсно росіяни готуються до масштабного наступу на Луганщині, Гайдай відповів: «В теорії це можливо, тому що така кількість мобілізованих - сотні тисяч - і ту тактику, яку ми бачили на Бахмуті, що просто закидують трупами наші позиції, що там не те що люди, зброя вже не витримує. Тому, в принципі, достатньо очікувано. Можу сказати, що неодноразово намагалися накопичити сили для контрнаступу на Луганщині, але наше військове командування бачить десь попереду на пару кроків, аналізує та приймає відповідні рішення».

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Окрім того, Гайдай повідомив, що росіяни намагаються закріпитися у Кремінній та втримати оборону.

«Росіяни все одно вивчають нашу тактику та стратегію, змінюють свою. Те, що вони перекидають свіжомобілізованих росіян, то це, в принципі, ми бачимо. І постійні навали, хвилі наступів - вони відчуваються, але зараз ми навіть фіксували, що перекинули вже кадрових військових десантників – це з одного з десантних полків. На росії намагаються просто на Кремінній закріпитися та втримати оборону», - розповів Гайдай.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що в українських військових є успіх на Сватівсько-Кремінському напрямку, і вони його стабільно розвивають.

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