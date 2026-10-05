Нові завдання по далекобійним операціям визначені - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський обговорив постачання зброї, фінансування дронів і ракет та виробничі проєкти з Європою. Нові завдання для далекобійних операцій визначені.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після наради з міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ визначив нові завдання по далекобійним операціям, передає УНН.
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Провів нараду з командою Міністерства оборони України та дипломатичною командою Офісу по графіку постачання озброєння від партнерів. Домовленості абсолютно чіткі, і щодня на політичному рівні з лідерами додаємо нових домовленостей. Це стосується амуніції для бойової авіації – для наших F16, додаткових фінансів на виробництво дронів різних типів і ракет та наших спільних із європейцями виробничих проєктів
Він зазначив, що розраховує на дотримання строків виконання по кожній домовленості.
Окремо обговорили з Євгенієм Хмарою та Михайлом Драпатим реалізацію наших далекобійних операцій. Нові завдання по далекобійності теж визначені
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про затвердження далекобійних операцій на жовтень, посилення F-16 до кінця року та перші прототипи для протидії реактивним "шахедам".