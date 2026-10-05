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Нові завдання по далекобійним операціям визначені - Зеленський

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Зеленський обговорив постачання зброї, фінансування дронів і ракет та виробничі проєкти з Європою. Нові завдання для далекобійних операцій визначені.

Нові завдання по далекобійним операціям визначені - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після наради з міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ визначив нові завдання по далекобійним операціям, передає УНН.

Деталі

Провів нараду з командою Міністерства оборони України та дипломатичною командою Офісу по графіку постачання озброєння від партнерів. Домовленості абсолютно чіткі, і щодня на політичному рівні з лідерами додаємо нових домовленостей. Це стосується амуніції для бойової авіації – для наших F16, додаткових фінансів на виробництво дронів різних типів і ракет та наших спільних із європейцями виробничих проєктів

 - написав Зеленський.

Він зазначив, що розраховує на дотримання строків виконання по кожній домовленості.

Окремо обговорили з Євгенієм Хмарою та Михайлом Драпатим реалізацію наших далекобійних операцій. Нові завдання по далекобійності теж визначені

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про затвердження далекобійних операцій на жовтень, посилення F-16 до кінця року та перші прототипи для протидії реактивним "шахедам".

Павло Башинський

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