Нові завдання по далекобійним операціям визначені - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після наради з міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ визначив нові завдання по далекобійним операціям, передає УНН.

Провів нараду з командою Міністерства оборони України та дипломатичною командою Офісу по графіку постачання озброєння від партнерів. Домовленості абсолютно чіткі, і щодня на політичному рівні з лідерами додаємо нових домовленостей. Це стосується амуніції для бойової авіації – для наших F16, додаткових фінансів на виробництво дронів різних типів і ракет та наших спільних із європейцями виробничих проєктів