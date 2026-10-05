Новые задачи по дальнобойным операциям определены - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после совещания с министром обороны и главнокомандующим ВСУ определил новые задачи по дальнобойным операциям, передает УНН.

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Провел совещание с командой Министерства обороны Украины и дипломатической командой Офиса по графику поставок вооружения от партнеров. Договоренности абсолютно четкие, и каждый день на политическом уровне с лидерами мы добавляем новые договоренности. Это касается боеприпасов для боевой авиации — для наших F16, дополнительных финансов на производство дронов разных типов и ракет, а также наших совместных с европейцами производственных проектов - написал Зеленский.

Он отметил, что рассчитывает на соблюдение сроков выполнения по каждой договоренности.

Отдельно обсудили с Евгением Хмарой и Михаилом Драпатым реализацию наших дальнобойных операций. Новые задачи по дальнобойности также определены - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении дальнобойных операций на октябрь, усилении F-16 до конца года и первых прототипах для противодействия реактивным "шахедам".