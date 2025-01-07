Нові удари по Газі: зафіксовані десятки жертв на тлі переговорів про припинення вогню

У Секторі Газа знову загострилася ситуація: щонайменше 28 осіб стали жертвами ударів, завданих Ізраїлем. Про це повідомляє al-Jazeera, передає УНН.

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Попри складну ситуацію, тривають переговори між Ізраїлем та ХАМАС у столиці Катару – Досі. Сторони обговорюють можливість припинення вогню та взаємного звільнення полонених і заручників, проте конкретної домовленості поки що не досягнуто.

Тим часом гуманітарна криза в регіоні продовжує поглиблюватися. Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомляє про смерть восьмої дитини від холоду за останні три тижні. Ситуація ускладнюється нестачею базових ресурсів, поганими умовами проживання та відсутністю належної медичної допомоги.

ООН припиняє доставку допомоги у Сектор Газа через основний коридор