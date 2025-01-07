Новые удары по Газе: зафиксированы десятки жертв на фоне переговоров о прекращении огня
Киев • УНН
В результате израильских ударов в Секторе Газа погибли по меньшей мере 28 человек. Продолжаются переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня, а гуманитарный кризис углубляется.
В Секторе Газа снова обострилась ситуация: по меньшей мере 28 человек стали жертвами ударов, нанесенных Израилем. Об этом сообщает al-Jazeera, передает УНН.
Детали
Несмотря на сложную ситуацию, продолжаются переговоры между Израилем и ХАМАС в столице Катара - Дохе. Стороны обсуждают возможность прекращения огня и взаимного освобождения пленных и заложников, однако конкретной договоренности пока не достигнуто.
Тем временем гуманитарный кризис в регионе продолжает углубляться. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает о смерти восьмого ребенка от холода за последние три недели. Ситуация осложняется нехваткой базовых ресурсов, плохими условиями проживания и отсутствием надлежащей медицинской помощи.
ООН припиняє доставку допомоги через КПП Керем Шалом у Сектор Газу1 дек. 2024, 14:21 • 18758 просмотров