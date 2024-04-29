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Нова залізниця рф біля Маріуполя буде в зоні ураження Сил оборони - Плетенчук

Нова залізниця рф біля Маріуполя буде в зоні ураження Сил оборони - Плетенчук

Київ • УНН

 • 26488 перегляди

Нова залізнична лінія, яку будують російські окупанти поблизу окупованого Маріуполя, буде в зоні досяжності українських військ, враховуючи військову допомогу, яку Україна отримає від партнерів, що зробить її вразливою для атак.

Нова залізнична гілка, яку російські загарбники будують у районі тимчасово окупованого Маріуполя, опиниться в зоні ураження Сил оборони, враховуючи військову допомогу, яку ми маємо отримати від партнерів. Про це повідомив у понеділок в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.

Деталі

Радник міського голови Петро Андрющенко повідомляв, що росіяни до середини травня можуть закінчити будівництво залізничної колії біля окупованого Маріуполя між селами Нововасилівка, Гранітне, Бурне в Донецькій області.

На запитання, як це вплине на логістику росіян і, чи є можливість у Сил оборони завадити планам ворога, Плетенчук відповів: "Давайте дивитися та оперувати тими фактами, які вже загально відомі, а загальновідомим є той факт, що ця залізнична гілка набагато ближча до лінії бойового зіткнення, ніж міст. Враховуючи ту допомогу, яку ми маємо отримати, можна сказати, що ця зона опиняється в зоні уражень. Але, звісно, залізницю вони будують, і в них є всі шанси її добудувати".

За його словами, у залізничному сполученні, як в інструменті військової логістики, є один плюс - його досить швидко можна відновити.

"Ворог це чудово розуміє. Тому вони її будують і будують, у тому числі розуміючи, що міст і під загрозою, і не може зараз забезпечити (потреби рф - ред.), - сказав Плетенчук.

Так, Плетенчук зазначав, що Кримський міст зараз не забезпечує в необхідному обсязі військової логістики.

"Тому, що якщо машинами ще по ньому можна їздити, навіть військовими вантажівками, то повноцінний залізничий склад, навіть цистерни з пальним, стоять на Тамані місяцями, їх не пропускають на міст, тому що немає впевненості в російського окупанта, що витримає міст після того, як отримав пошкодження внаслідок спільної операції СБУ та ВМС", - розповів Плетенчук.

Доповнення

Британська розвідка повідомляла, що російська залізниця в окупованому Приазов'ї буде вразливою для української зброї.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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