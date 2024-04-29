Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

Новая железнодорожная ветка, которую российские захватчики строят в районе временно оккупированного Мариуполя, окажется в зоне поражения Сил обороны, учитывая военную помощь, которую мы должны получить от партнеров. Об этом сообщил в понедельник в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент УНН.

Детали

Советник городского головы Петр Андрющенко сообщал, что россияне до середины мая могут закончить строительство железнодорожного пути возле оккупированного Мариуполя между селами Нововасильевка, Гранитное, Бурное в Донецкой области.

На вопрос, как это повлияет на логистику россиян и, есть ли возможность у Сил обороны помешать планам врага, Плетенчук ответил: "Давайте смотреть и оперировать теми фактами, которые уже общеизвестны, а общеизвестным является тот факт, что эта железнодорожная ветка гораздо ближе к линии боевого соприкосновения, чем мост. Учитывая ту помощь, которую мы должны получить, можно сказать, что эта зона оказывается в зоне поражений. Но, конечно, железную дорогу они строят, и у них есть все шансы ее достроить".

По его словам, в железнодорожном сообщении, как в инструменте военной логистики, есть один плюс - его достаточно быстро можно восстановить.

"Враг это прекрасно понимает. Поэтому они ее строят и строят, в том числе понимая, что мост и под угрозой и не может сейчас обеспечить (потребности рф - ред.), - сказал Плетенчук.

Так, Плетенчук отмечал, что Крымский мост сейчас не обеспечивает в необходимом объеме военной логистики.

"Потому, что если машинами еще по нему можно ездить, даже военными грузовиками, то полноценный железнодорожный состав, даже цистерны с горючим, стоят на Тамани месяцами, их не пропускают на мост, потому что нет уверенности у российского оккупанта, что выдержит мост после того, как получил повреждения в результате совместной операции СБУ и ВМС", - рассказал Плетенчук.

Дополнение

Британская разведка сообщала, что российская железная дорога в оккупированном Приазовье будет уязвимой для украинского оружия.