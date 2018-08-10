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Nord Stream 2 подала заявку на будівництво газопроводу в обхід акваторії Данії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Компанія Nord Stream 2 передала заявку до Енергетичного агентства Данії на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід територіальних вод цієї країни. Про це повідомляє прес-служба компанія, передає УНН.

Nord Stream 2 подала заявку на будівництво газопроводу в обхід акваторії Данії

"Сьогодні компанія Nord Stream 2 передала заявку і звіт про ОВД до Енергетичного агентства Данії на маршрут у лише економічній зоні на північний захід від о.Борнхольм. Це альтернативний маршрут, який не проходить через територіальні води Данії", - йдеться в повідомленні.

Альтернативний маршрут протяжністю 175 км на північний захід від Борнхольма перетинає тільки економічну зону Данії.

"Ця заявка не замінить подану в квітні 2017 року заявку. Nord Stream 2 вважає, що перша заявка передбачає оптимальний маршрут газопроводу в датських водах, який залишається кращим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, Данія залишається останньою з п'яти країн, що не видала Росії дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". Заявку на будівництво Nord Stream 2 AG направила датської стороні в квітні 2017 року. Термін розгляду заявки, згідно з нормативними документами, не має перевищувати чотири місяці.

Як повідомляв УНН, в Німеччині, Фінляндії та Швеції компанія Nord Stream 2 вже отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу.

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