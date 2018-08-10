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Nord Stream 2 подала заявку на строительство газопровода в обход акватории Дании

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Компания Nord Stream 2 передала заявку Энергетическое агентство Дании на строительство газопровода "Северный поток-2" в обход территориальных вод этой страны. Об этом сообщает пресс-служба компания, передает УНН.

Nord Stream 2 подала заявку на строительство газопровода в обход акватории Дании

“Сегодня компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от о.Борнхольм. Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании”, — говорится в сообщении.

Альтернативный маршрут протяженностью 175 км к северо-западу от Борнхольма пересекает только экономическую зону Дании.

“Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 года заявку. Nord Stream 2 считает, что первая заявка предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, который остается предпочтительным”, — сообщили в компании.

Напомним, Дания остается последней из пяти стран, не выдавшей России разрешение на строительство “Северного потока-2”. Заявку на строительство Nord Stream 2 AG направила датской стороне в апреле 2017 года. Срок рассмотрения заявки, согласно нормативным документам, не должен превышать четыре месяца.

Как сообщал УНН, в Германии, Финляндии и Швеции компания Nord Stream 2 уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

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