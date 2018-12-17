Німці побудують сховища для заражених АЧС тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На території федеральної землі Баден-Вюртемберг зводиться 6 сховищ для заражених африканською чумою свиней (АЧС) тварин. Про це повідомляє МЕО "Зелений фронт", передає УНН.
Об'єкти будуть введені в експлуатацію протягом 2019 року.
Також наголошується, що в Німеччині поки не зареєстровано жодного випадку АЧС. Проте влада Баден-Вюртенберга взяла рішення обладнати місця зберігання для туш мертвих кабанів. Мисливці тепер будуть зобов'язані складувати шкури і нутрощі убитих в лісі кабанів з подальшим відправленням зразків на експертизу.
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"З одного боку, це поліпшить лісову гігієну, а з іншого - дозволить швидко виявити осередок АЧС", - пише видання.
Кожне сховище обійдеться в 35 тис. - 45 тис. євро, з яких 20 тис. євро влада Баден-Вюртемберга обіцяє компенсувати місцевих громад.
Як повідомляв УНН, АЧС спровокувала небачене зростання показників імпорту свинини в Україну, а також значне подорожчання свинини і сала на внутрішньому ринку.
Також відзначимо, що з початку року в Україні було зафіксовано вже близько 140 спалахів африканської чуми. Експерти звинувачують в цьому Держпродспоживслужбу і її нездатність ефективно протистояти поширенню хвороби.