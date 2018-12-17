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Немцы построят хранилища для зараженных АЧС животных

Киев • УНН

 • 8624 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На территории федеральной земли Баден-Вюртенберг возводится 6 хранилищ для зараженных африканской чумой свиней (АЧС) животных. Об этом сообщает МЭО "Зеленый фронт", передает УНН.

Немцы построят хранилища для зараженных АЧС животных

Объекты будут введены в эксплуатацию в течение 2019 года.

Также отмечается, что в Германии пока не зарегистрировано ни одного случая АЧС. Тем не менее власти Баден-Вюртенберга приняли решения оборудовать места хранения для туш мертвых кабанов. Охотники теперь будут обязаны складировать шкуры и внутренности убитых в лесу кабанов с последующей отправкой образцов на экспертизу.

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"С одной стороны, это улучшит лесную гигиену, а с другой — позволит быстро обнаружить очаг АЧС", - пишет издание.

Каждое хранилище обойдется в 35 тыс. - 45 тыс. евро, из которых 20 тыс. евро власти Баден-Вюртемберга обещают компенсировать местных общинам.

Как сообщал УНН, АЧС спровоцировала невиданный рост показателей импорта свинины в Украину, а также значительное подорожание свинины и сала на внутреннем рынке. 

Также отметим, что с начала года в Украине было зафиксировано уже около 140 вспышек африканской чумы. Эксперты винят в этом Госпродпотребслужбу и ее неспособность эффективно противостоять распространению болезни. 

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