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Сало к новогоднему столу: цены выросли и будут расти дальше

Киев • УНН

 • 23369 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. За год стоимость сала в Украине выросла на 15,1% - до 73,4 грн за кг. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Сало к новогоднему столу: цены выросли и будут расти дальше

Также сообщается, что за месяц сало подорожало на 4,9%, с начала года - на 6,9%.

По словам экономического эксперта Виктора Борщевского, сало будет и дальше расти в цене.

"Особенно - под Новый год. Подорожает сало, которое продается на рынках, базарах. Где-то до 10%. Относительно супермаркетов - там более или менее регулируемые цены, под Новый год стоимость сала в магазинах останется на сегодняшнем уровне", - сказал он.

Как писал УНН, стоимость сала преодолела отметку в 70 грн за килограмм.

Всего с начала года в Украине свинина и сало прибавили в цене по 27 грн за килограмм.

Эксперты связывают такое подорожание с эпидемией АЧС в стране. Из-за болезни значительное количество украинских свинохозяйств были вынуждены уничтожать свое поголовье.

Также АЧС спровоцировала невиданный рост показателей импорта свинины и сала в Украину из-за рубежа. Как отметил депутат Сергей Тригубенко, так много свинины, как сейчас, мы не импортировали последние четыре года.

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