Сало до новорічного столу: ціни зросли й ростимуть далі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За рік вартість сала в Україні зросла на 15,1% - до 73,4 грн за кг. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Також повідомляється, що за місяць сало подорожчало на 4,9%, з початку року - на 6,9%.
За словами економічного експерта Віктора Борщевського, сало буде й надалі зростати в ціні.
"Особливо - під Новий рік. Подорожчає сало, яке продається на ринках, базарах. Десь до 10%. Щодо супермаркетів - там більш-менш регульовані ціни, під Новий рік вартість сала у магазинах залишиться на сьогоднішньому рівні", - сказав він.
Як писав УНН, вартість сала подолала позначку у 70 грн за кілограм.
Загалом, з початку року в Україні свинина та сало додали в ціні по 27 грн за кілограм.
Експерти пов’язують таке подорожчання з епідемією АЧС в країні. Через хворобу значна кількість українських свиногосподарств були змушені знищувати своє поголів’я.
Також АЧС спровокувала небачений ріст показників імпорту свинини та сала в Україні з-за кордону. Як зазначив депутат Сергій Тригубенко, так багато м’яса свиней, як зараз, ми не імпортували останні чотири роки.