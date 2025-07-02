Німеччина посилює заходи проти "тіньового флоту" росії
Київ • УНН
З 1 липня 2025 року Німеччина вимагатиме від танкерів у її територіальних водах страховку від нафтового забруднення. Це посилить боротьбу з "тіньовим флотом" рф та захист Балтійського моря, мінімізуючи ризики екологічних катастроф.
З 01 липня 2025 року Німеччина посилила заходи для боротьби з тіньовим флотом у Балтійському морі. Відтепер країна вимагатиме від танкерів, що проходять у її територіальних водах, страховку від шкоди, завданої нафтовим забрудненням. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини.
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Зазначається, що у танкерів, які рухаються територіальними водами Німеччини, будуть вимагати наявність страхового захисту від шкоди, спричиненої забрудненням нафтою.
У разі виявлення невідповідностей судно може підлягати додатковим заходам – від посиленого спостереження у Європі до внесення в санкційний список.
Нові заходи стосуються суден, які прямують на схід від німецького острова Фемарн у Балтійському морі, уточнює німецьке МЗС.
Ми повинні посилити нашу пильність у Балтійському морі щодо "тіньового флоту". Запитуючи про статус страхування, ми додаємо ще один елемент до нашої картини ситуації. Чим повніша картина, тим швидше ми зможемо вжити заходів разом з нашими країнами-партнерами в регіоні Балтійського моря, зокрема включити до списку судна, на які поширюються санкції
У МЗС наголосили, що цей захід є частиною європейських зусиль, спрямованих на подолання російського "тіньового флоту" та покращення безпеки на морі й захисту морського середовища. "Тіньовий флот" включає нафтові танкери, деякі з яких старі, використовують небезпечні методи судноплавства та використовуються для ухилення від санкцій.
Як наголосив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, новий захід покликаний "посилити тиск на російський тіньовий флот і захищати життєвий простір Балтійського моря".
Нагадаємо
Російський "тіньовий флот" танкерів, що експортує нафтопродукти в обхід санкцій, за оцінками українського капітана 1 рангу Андрія Риженка, налічує від 600 до 1000 суден. Більшість з них поза санкціями, а їхня кількість та власники постійно змінюються, що ускладнює відстеження.
Активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі - Єрмак26.06.25, 23:10 • 3313 переглядiв