Німеччина посилює заходи проти "тіньового флоту" росії

З 01 липня 2025 року Німеччина посилила заходи для боротьби з тіньовим флотом у Балтійському морі. Відтепер країна вимагатиме від танкерів, що проходять у її територіальних водах, страховку від шкоди, завданої нафтовим забрудненням. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини.

Зазначається, що у танкерів, які рухаються територіальними водами Німеччини, будуть вимагати наявність страхового захисту від шкоди, спричиненої забрудненням нафтою.

У разі виявлення невідповідностей судно може підлягати додатковим заходам – від посиленого спостереження у Європі до внесення в санкційний список.

Нові заходи стосуються суден, які прямують на схід від німецького острова Фемарн у Балтійському морі, уточнює німецьке МЗС.

Ми повинні посилити нашу пильність у Балтійському морі щодо "тіньового флоту". Запитуючи про статус страхування, ми додаємо ще один елемент до нашої картини ситуації. Чим повніша картина, тим швидше ми зможемо вжити заходів разом з нашими країнами-партнерами в регіоні Балтійського моря, зокрема включити до списку судна, на які поширюються санкції