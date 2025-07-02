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Германия ужесточает меры против "теневого флота" России

Киев • УНН

 • 149 просмотра

С 1 июля 2025 года Германия будет требовать от танкеров в своих территориальных водах страховку от нефтяного загрязнения. Это усилит борьбу с "теневым флотом" РФ и защиту Балтийского моря, минимизируя риски экологических катастроф.

Германия ужесточает меры против "теневого флота" России

С 01 июля 2025 года Германия усилила меры по борьбе с теневым флотом в Балтийском море. Отныне страна будет требовать от танкеров, проходящих в её территориальных водах, страховку от ущерба, нанесённого нефтяным загрязнением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Германии.

Подробности

Отмечается, что у танкеров, движущихся по территориальным водам Германии, будет требоваться наличие страховой защиты от ущерба, причинённого загрязнением нефтью.

В случае выявления несоответствий судно может подлежать дополнительным мерам – от усиленного наблюдения в Европе до внесения в санкционный список.

Новые меры касаются судов, следующих к востоку от немецкого острова Фемарн в Балтийском море, уточняет немецкий МИД.

Мы должны усилить нашу бдительность в Балтийском море в отношении "теневого флота". Запрашивая статус страхования, мы добавляем ещё один элемент к нашей картине ситуации. Чем полнее картина, тем быстрее мы сможем принять меры вместе с нашими странами-партнёрами в регионе Балтийского моря, в частности включить в список суда, на которые распространяются санкции

- заявил министр транспорта Патрик Шнидер.

В МИД подчеркнули, что эта мера является частью европейских усилий, направленных на преодоление российского "теневого флота" и улучшение безопасности на море и защиты морской среды. "Теневой флот" включает нефтяные танкеры, некоторые из которых старые, используют опасные методы судоходства и используются для уклонения от санкций.

Как подчеркнул министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, новая мера призвана "усилить давление на российский теневой флот и защищать жизненное пространство Балтийского моря".

Напомним

Российский "теневой флот" танкеров, экспортирующих нефтепродукты в обход санкций, по оценкам украинского капитана 1 ранга Андрея Рыженко, насчитывает от 600 до 1000 судов. Большинство из них вне санкций, а их количество и владельцы постоянно меняются, что затрудняет отслеживание.

Активность танкеров с российской нефтью из-за санкций упала почти вдвое - Ермак26.06.25, 23:10 • 3313 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Балтийское море
Европейский Союз
Германия
Tesla
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