Нічна атака рф на Київ зачепила три райони: деталі
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Києва 7 липня пошкодження зафіксовано у Деснянському, Солом’янському та Голосіївському районах. Постраждалих немає, комунальники ліквідовують наслідки.
Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 7 липня у столиці є пошкодження у трьох районах. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
З його слів, зачепило такі райони:
- у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає. Також унаслідок падіння уламків БпЛА сталось загоряння автомобіля - пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджено скління нежитлової будівлі та розташовані поруч автівки;
- у Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали
на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає;
- у Голосіївському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.
"Також внаслідок влучання уламків БпЛА, пошкоджена тепломагістраль великого діаметру. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії", - вказав Кличко.
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