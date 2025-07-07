Нічна атака рф на Київ зачепила три райони: деталі

Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 7 липня у столиці є пошкодження у трьох районах. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

З його слів, зачепило такі райони:

у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає. Також унаслідок падіння уламків БпЛА сталось загоряння автомобіля - пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджено скління нежитлової будівлі та розташовані поруч автівки;

районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає. Також унаслідок падіння уламків БпЛА сталось загоряння автомобіля - пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджено скління нежитлової будівлі та розташовані поруч автівки; у Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає;

районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає; у Голосіївському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

"Також внаслідок влучання уламків БпЛА, пошкоджена тепломагістраль великого діаметру. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії", - вказав Кличко.

Київська тепломережа пошкоджена після атаки: 500 будівель без гарячої води