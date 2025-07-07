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Ночная атака РФ на Киев затронула три района: детали

Киев • УНН

 • 3837 просмотра

В результате ночного обстрела Киева 7 июля повреждения зафиксированы в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах. Пострадавших нет, коммунальщики ликвидируют последствия.

Ночная атака РФ на Киев затронула три района: детали

В результате вражеского обстрела в ночь на 7 июля в столице есть повреждения в трех районах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, затронуло следующие районы:

  • в Деснянском районе в результате падения обломков БПЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. Горение обломков ликвидировали. Пострадавших нет. Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание автомобиля - пожар ликвидировали. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и расположенные рядом автомобили;
    • в Соломенском районе обломки сбитого БПЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших, предварительно, тоже нет;
      • в Голосеевском районе обломки БПЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.

        "Также в результате попадания обломков БПЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии", - указал Кличко.

        Киевская теплосеть повреждена после атаки: 500 зданий без горячей воды07.07.25, 08:54 • 573 просмотра

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ВойнаКиев
        Виталий Кличко
        Киев
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