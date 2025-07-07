Ночная атака РФ на Киев затронула три района: детали

В результате вражеского обстрела в ночь на 7 июля в столице есть повреждения в трех районах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, затронуло следующие районы:

в Деснянском районе в результате падения обломков БПЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. Горение обломков ликвидировали. Пострадавших нет. Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание автомобиля - пожар ликвидировали. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и расположенные рядом автомобили;

районе в результате падения обломков БПЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. Горение обломков ликвидировали. Пострадавших нет. Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание автомобиля - пожар ликвидировали. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и расположенные рядом автомобили; в Соломенском районе обломки сбитого БПЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших, предварительно, тоже нет;

районе обломки сбитого БПЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших, предварительно, тоже нет; в Голосеевском районе обломки БПЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.

"Также в результате попадания обломков БПЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии", - указал Кличко.

Киевская теплосеть повреждена после атаки: 500 зданий без горячей воды