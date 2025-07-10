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Нічна атака на Київ: двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 13

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 10 липня двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 13 людей. Розгорнуто гуманітарні штаби допомоги для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нічна атака на Київ: двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 13

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, загинуло двоє людей. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.  

Деталі

За його словами, кількість унаслідок ударів по столиці зросла до 13 людей.

Ткаченко також розповів, що гуманітарні Штаби допомоги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгорнуто на базі:

  • школи І-ІІІ ступенів №101 за адресою: вул. Коперника, 8;
    • спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №61, за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 39.

      Тут можна отримати: допомогу з оформлення матеріальної підтримки; консультації юристів і психологів; роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.

      - зазначив Ткаченко

      Крім того, він закликав киян після повернення додому з укриттів зачиняти вікна.

      "Дуже багато диму", - пояснив начальник КМВА.

      Нагадаємо

      Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Ураження зафіксовані в шести районах столиці, під удари потрапили житлові будинки, гаражі та нежитлові споруди. У місті спалахнуло декілька пожеж.

      Кияни транслювали у соцмережі роботу ППО під час нічної атаки "Шахедів"10.07.25, 04:55 • 1510 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      Вадим Хлюдзинський

      ВійнаКиїв
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