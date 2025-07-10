Нічна атака на Київ: двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 13

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, загинуло двоє людей. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

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За його словами, кількість унаслідок ударів по столиці зросла до 13 людей.

Ткаченко також розповів, що гуманітарні Штаби допомоги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгорнуто на базі:

школи І-ІІІ ступенів №101 за адресою: вул. Коперника, 8;

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №61, за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 39.

Тут можна отримати: допомогу з оформлення матеріальної підтримки; консультації юристів і психологів; роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат. - зазначив Ткаченко

Крім того, він закликав киян після повернення додому з укриттів зачиняти вікна.

"Дуже багато диму", - пояснив начальник КМВА.

Нагадаємо

Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Ураження зафіксовані в шести районах столиці, під удари потрапили житлові будинки, гаражі та нежитлові споруди. У місті спалахнуло декілька пожеж.

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