Ночная атака на Киев: два человека погибли, число пострадавших возросло до 13

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 10 июля, погибли два человека. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, количество пострадавших в результате ударов по столице возросло до 13 человек.

Ткаченко также рассказал, что гуманитарные Штабы помощи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации развернуты на базе:

школы I-III ступеней №101 по адресу: ул. Коперника, 8;

специализированной школы I-III ступеней №61, по адресу: ул. Юрия Ильенко, 39.

Здесь можно получить: помощь с оформлением материальной поддержки; консультации юристов и психологов; разъяснения относительно дальнейших действий и возможных выплат. - отметил Ткаченко

Кроме того, он призвал киевлян после возвращения домой из укрытий закрывать окна.

"Очень много дыма", - пояснил начальник КГВА.

Напомним

Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Поражения зафиксированы в шести районах столицы, под удары попали жилые дома, гаражи и нежилые постройки. В городе вспыхнуло несколько пожаров.

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