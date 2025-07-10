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Ночная атака на Киев: два человека погибли, число пострадавших возросло до 13

Киев • УНН

 • 454 просмотра

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 10 июля два человека погибли, число пострадавших возросло до 13 человек. Развернуты гуманитарные штабы помощи для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ночная атака на Киев: два человека погибли, число пострадавших возросло до 13

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 10 июля, погибли два человека. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, количество пострадавших в результате ударов по столице возросло до 13 человек.

Ткаченко также рассказал, что гуманитарные Штабы помощи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации развернуты на базе:

  • школы I-III ступеней №101 по адресу: ул. Коперника, 8;
    • специализированной школы I-III ступеней №61, по адресу: ул. Юрия Ильенко, 39.

      Здесь можно получить: помощь с оформлением материальной поддержки; консультации юристов и психологов; разъяснения относительно дальнейших действий и возможных выплат.

      - отметил Ткаченко

      Кроме того, он призвал киевлян после возвращения домой из укрытий закрывать окна.

      "Очень много дыма", - пояснил начальник КГВА.

      Напомним

      Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Поражения зафиксированы в шести районах столицы, под удары попали жилые дома, гаражи и нежилые постройки. В городе вспыхнуло несколько пожаров.

      Киевляне транслировали в соцсети работу ПВО во время ночной атаки "Шахедов"10.07.25, 04:55 • 1268 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      Вадим Хлюдзинский

      ВойнаКиев
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