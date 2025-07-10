Ночная атака на Киев: два человека погибли, число пострадавших возросло до 13
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 10 июля два человека погибли, число пострадавших возросло до 13 человек. Развернуты гуманитарные штабы помощи для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 10 июля, погибли два человека. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, количество пострадавших в результате ударов по столице возросло до 13 человек.
Ткаченко также рассказал, что гуманитарные Штабы помощи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации развернуты на базе:
- школы I-III ступеней №101 по адресу: ул. Коперника, 8;
- специализированной школы I-III ступеней №61, по адресу: ул. Юрия Ильенко, 39.
Здесь можно получить: помощь с оформлением материальной поддержки; консультации юристов и психологов; разъяснения относительно дальнейших действий и возможных выплат.
Кроме того, он призвал киевлян после возвращения домой из укрытий закрывать окна.
"Очень много дыма", - пояснил начальник КГВА.
Напомним
Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Поражения зафиксированы в шести районах столицы, под удары попали жилые дома, гаражи и нежилые постройки. В городе вспыхнуло несколько пожаров.
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