Незначна застуда не є протипоказанням для вакцинації проти COVID-19 - Ляшко

Деталі

За словами Ляшка, головні протипоказання до вакцинації — це підвищена чутливість до діючої речовини, супутні захворювання, що супроводжуються значним підвищенням температури (лихоманкою), тромбоцитопенія та порушення згортання крові або ж ослаблений імунітет. Усі ці випадки потребують додаткового консультування із лікарем.

“Вакцинація — це шанс повернути нам нормальне життя. Як ми бачимо зараз, хвороба просто так не відступає. Протягом року пандемії нам вдалося тримати ситуацію під контролем завдяки медикам. Вони захищають нас. Ми ж найперше вакцинуємо та захищаємо їх”, — наголосив головний санлікар.

Він нагадав, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вніс зміни до Дорожньої карти вакцинації, якими дозволено використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів із метою популяризації імунізації проти коронавірусної хвороби.

Зокрема, публічно вакцинувалися очільник МОЗ Максим Степанов, Президент України Володимир Зеленський, сам головний санлікар Віктор Ляшко. Щеплення вже зробили голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, голова Національної служби здоров’я України Андрій Віленський, деякі міські голови та голови обласних державних організацій.

Також 4 березня в прямому ефірі 10 добровольців — лікарі та відомі громадські діячі — зважилися на вакцинацію, щоб захистити своє життя і життя людей, які оточують, від коронавірусу.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca. Станом на сьогодні в Україні вже 12 481 особа вакцинована проти COVID-19. За попередню добу щеплено 2913 осіб. Згідно зі стратегією Міністерства охорони здоров’я, кількість мобільних бригад та пунктів щеплення збільшують каскадним методом.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні

Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші — а це трохи менше мільярда гривень — у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Угода України з Sinovac проводиться через компанію-посередника в Україні “Лекхім”, яку вибрав сам виробник. Раніше агентство Reuters з посиланням на лист імпортера повідомило, що “Лекхім” просив українську владу про дозвіл відкласти перші поставки вакцин до квітня, посилаючись на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.

Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували вже Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.