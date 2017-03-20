Неповнолітнього засудили до семи років за зґвалтування ровесниці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Буковині до семи років позбавлення волі засуджено неповнолітнього, який зґвалтував свою ровесницю. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що 26 квітня 2015 року 17-річний житель с. Іспас Вижницького району, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, знаходячись на території спортивного майданчику, всупереч волі 17-річної односельчанки, вступив з нею в насильницький природний статевий акт.
З метою уникнення кримінальної відповідальності неповнолітній майже півтора роки переховувався від слідства. Одразу після встановлення місця перебування підозрюваного, його було затримано та взято під варту.
Суд визнав зловмисника винним у зґвалтуванні та призначив покарання у вигляді до семи років позбавлення волі.
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