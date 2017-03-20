Несовершеннолетнего приговорили к семи годам за изнасилование сверстницы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На Буковине до семи лет лишения свободы осужден несовершеннолетний, который изнасиловал свою ровесницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
Установлено, что 26 апреля 2015 года 17-летний житель с. Испас Вижницкого района, находясь в состоянии наркотического опьянения, находясь на территории спортивной площадки, вопреки воле 17-летней односельчанки, вступил с ней в насильственный природный половой акт.
С целью избежания уголовной ответственности несовершеннолетний почти полтора года скрывался от следствия. Сразу после установления места нахождения подозреваемого, он был задержан и взят под стражу.
Суд признал злоумышленника виновным в изнасиловании и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.
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