Несовершеннолетнего приговорили к семи годам за изнасилование сверстницы

Установлено, что 26 апреля 2015 года 17-летний житель с. Испас Вижницкого района, находясь в состоянии наркотического опьянения, находясь на территории спортивной площадки, вопреки воле 17-летней односельчанки, вступил с ней в насильственный природный половой акт.

С целью избежания уголовной ответственности несовершеннолетний почти полтора года скрывался от следствия. Сразу после установления места нахождения подозреваемого, он был задержан и взят под стражу.

Суд признал злоумышленника виновным в изнасиловании и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, пастора-педофила в Донецкой области посадили за решетку.