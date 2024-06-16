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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7018 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Необхідно, щоб росіяни та українці існували мирно, в межах своїх міжнародно визнаних кордонів – президент Албанії

Київ • УНН

 • 32934 перегляди

Президент Албанії Байрам Бегай заявив, що росіянам і українцям необхідно мирно існувати в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, в рамках розробки основи для мирної угоди між Україною і росією.

Необхідно, щоб росіяни та українці існували мирно, в межах своїх міжнародно визнаних кордонів – президент Албанії

Про необхідність розробки рамок для мирної угоди між Україною та росією, яка забезпечить мирне співіснування країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, заявив Президент Албанії Байрам Беґай, під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

Нашим завданням є розробити рамку подальшої мирної угоди між Україною та росією. Необхідно, щоб росіяни та українці існували мирно, в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Албанія рішуче засудила дії росії. Ми вважаємо, формулу миру Володимира Зеленського способом відновити сталий та довготривалий мир

- сказав Беґай.

За його словами, мир має бути досягнений за Статутом ООН та має включати відповідальність росії за всі скоєні злочини.

Дорога до миру – це не дорога до здачі, вона повинна допомогти нам відстояти нам цінності. В нашому пошуку вирішення конфлікту, ми повинні запевнити, що наша допомога Україні продовжується

- додав він. 

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає, що захищати Україну означає об’єднати усі зусилля міжнародної спільноти для її захисту. мир в Україні не означає, що вона повинна здатися, як вважає президент рф владімір путін. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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