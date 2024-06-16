Необхідно, щоб росіяни та українці існували мирно, в межах своїх міжнародно визнаних кордонів – президент Албанії
Київ • УНН
Президент Албанії Байрам Бегай заявив, що росіянам і українцям необхідно мирно існувати в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, в рамках розробки основи для мирної угоди між Україною і росією.
Про необхідність розробки рамок для мирної угоди між Україною та росією, яка забезпечить мирне співіснування країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, заявив Президент Албанії Байрам Беґай, під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
Нашим завданням є розробити рамку подальшої мирної угоди між Україною та росією. Необхідно, щоб росіяни та українці існували мирно, в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Албанія рішуче засудила дії росії. Ми вважаємо, формулу миру Володимира Зеленського способом відновити сталий та довготривалий мир
За його словами, мир має бути досягнений за Статутом ООН та має включати відповідальність росії за всі скоєні злочини.
Дорога до миру – це не дорога до здачі, вона повинна допомогти нам відстояти нам цінності. В нашому пошуку вирішення конфлікту, ми повинні запевнити, що наша допомога Україні продовжується
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає, що захищати Україну означає об’єднати усі зусилля міжнародної спільноти для її захисту. мир в Україні не означає, що вона повинна здатися, як вважає президент рф владімір путін.