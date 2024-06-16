Необходимо, чтобы русские и украинцы существовали мирно, в пределах своих международно признанных границ - президент Албании

О необходимости разработки рамок для мирного соглашения между Украиной и Россией, которая обеспечит мирное сосуществование стран в пределах их международно признанных границ, заявил Президент Албании Байрам Бегай, во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Нашей задачей является разработать рамку дальнейшего мирного соглашения между Украиной и Россией. Необходимо, чтобы русские и украинцы существовали мирно, в пределах своих международно признанных границ. Албания решительно осудила действия России. Мы считаем, формулу мира Владимира Зеленского способом восстановить устойчивый и долговременный мир - сказал Бегай.

По его словам, мир должен быть достигнут по Уставу ООН и должен включать ответственность России за все совершенные преступления.

Дорога к миру - это не дорога к сдаче, она должна помочь нам отстоять нам ценности. В нашем поиске решения конфликта, мы должны заверить, что наша помощь Украине продолжается - добавил он.

Напомним,

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что защищать Украину означает объединить все усилия международного сообщества для ее защиты. мир в Украине не означает, что она должна сдаться, как считает президент рф владимир путин.