Негода залишила без світла частину жителів у 5 областях, споживання електрики зросло - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні зросло на тлі хмарної погоди, негода знеструмила 68 населених пунктів у п’яти областях, повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Негода

"Внаслідок несприятливих погодних умов (сильний дощ, град, пориви вітру) - на ранок були повністю або частково знеструмлені 68 населених пунктів у 5 областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидже зажитивити усіх абонентів", - повідомили у компанії.

Негода зокрема зачепила Тернопільщину, як зазначили у ГУ ДСНС в області.

За даними ДСНС, 4 травня у Тернопільській області пройшли сильні зливи з грозами, градом і поривчастим вітром. Унаслідок негоди зафіксовано підтоплення та відключення електропостачання у трьох населених пунктах.

Споживання

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 5 травня, станом на 9:30, його рівень був на 8,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина - хмарна погода та опади у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі", - вказали в Укренерго.

Вчора, 4 травня, добовий максимум споживання був увечері - на 6,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Це пояснили суттєвим потеплінням минулого тижня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Ситуація в енергосистемі може змінюватися, зазначили в Укренерго.

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль