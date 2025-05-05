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Непогода оставила без света часть жителей в 5 областях, потребление электричества выросло - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 4030 просмотра

В Украине выросло потребление электроэнергии из-за облачной погоды. Непогода привела к обесточиванию 68 населенных пунктов в пяти областях.

Непогода оставила без света часть жителей в 5 областях, потребление электричества выросло - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине возросло на фоне облачной погоды, непогода обесточила 68 населенных пунктов в пяти областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Непогода

"В результате неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, град, порывы ветра) - на утро были полностью или частично обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - сообщили в компании.

Непогода в частности затронула Тернопольщину, как отметили в ГУ ГСЧС в области.

По данным ГСЧС, 4 мая в Тернопольской области прошли сильные ливни с грозами, градом и порывистым ветром. В результате непогоды зафиксировано подтопление и отключение электроснабжения в трех населенных пунктах.

Потребление

"Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 5 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 8,6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причина - облачная погода и осадки в части областей, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети", - указали в Укрэнерго.

Вчера, 4 мая, суточный максимум потребления был вечером - на 6,7% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья. Это объяснили существенным потеплением прошлой недели. 

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Ситуация в энергосистеме может изменяться, отметили в Укрэнерго.

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль29.04.25, 13:23 • 95478 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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