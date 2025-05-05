Непогода оставила без света часть жителей в 5 областях, потребление электричества выросло - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине выросло потребление электроэнергии из-за облачной погоды. Непогода привела к обесточиванию 68 населенных пунктов в пяти областях.
Потребление электроэнергии в Украине возросло на фоне облачной погоды, непогода обесточила 68 населенных пунктов в пяти областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.
Непогода
"В результате неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, град, порывы ветра) - на утро были полностью или частично обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - сообщили в компании.
Непогода в частности затронула Тернопольщину, как отметили в ГУ ГСЧС в области.
По данным ГСЧС, 4 мая в Тернопольской области прошли сильные ливни с грозами, градом и порывистым ветром. В результате непогоды зафиксировано подтопление и отключение электроснабжения в трех населенных пунктах.
Потребление
"Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 5 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 8,6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причина - облачная погода и осадки в части областей, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети", - указали в Укрэнерго.
Вчера, 4 мая, суточный максимум потребления был вечером - на 6,7% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья. Это объяснили существенным потеплением прошлой недели.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Ситуация в энергосистеме может изменяться, отметили в Укрэнерго.
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