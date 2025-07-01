“Не цікавлять якісь картинки”: у Броварах підлітки розважалися біля “Меморіалу пам’яті” та нагрубили матері Героя

Міський голова Броварів закликав батьків та педагогів пояснювати неповнолітнім важливість вшанування пам’яті полеглих Героїв України. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Днями у нашому центральному парку стався прикрий випадок, про який мені повідомила мама загиблого Воїна. Біля інтерактивного "Меморіалу пам’яті" група підлітків досить гучно відпочивала під музику та спілкувалася на підвищених тонах між собою. Після того, як мама загиблого зробила зауваження, вона почула від одного з підлітків, що його не цікавлять "якісь картинки" і він буде поводитися так, як хоче

За словами Сапожка, мама Героя, який віддав життя за те, щоб ці діти могли далі жити на своїй землі, просить небагато - поваги та розуміння.

Тому звертаюсь до батьків та педагогів. Будь ласка, пояснюйте дітям та молоді прості та вічні істини - шануйте пам"ять, стримуйте зухвалість, проявіть підтримку та розуміння до людей, які втратили найдорожчих… Ми дорослі, ми маємо знайти вірні слова для своїх дітей. Щоб пам’ятали якою ціною виборюється кожен сонячний ранок