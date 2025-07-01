"Не интересуют какие-то картинки": в Броварах подростки развлекались возле "Мемориала памяти" и нагрубили матери Героя

Мэр Броваров призвал родителей и педагогов объяснять несовершеннолетним важность почтения памяти погибших Героев Украины. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

На днях в нашем центральном парке произошёл досадный случай, о котором мне сообщила мама погибшего Воина. Возле интерактивного "Мемориала памяти" группа подростков достаточно громко отдыхала под музыку и общалась на повышенных тонах между собой. После того, как мама погибшего сделала замечание, она услышала от одного из подростков, что его не интересуют "какие-то картинки" и он будет вести себя так, как хочет - говорится в сообщении.

По словам Сапожко, мама Героя, отдавшего жизнь за то, чтобы эти дети могли дальше жить на своей земле, просит немного - уважения и понимания.

Поэтому обращаюсь к родителям и педагогам. Пожалуйста, объясняйте детям и молодежи простые и вечные истины - почитайте память, сдерживайте дерзость, проявляйте поддержку и понимание к людям, потерявшим самых дорогих… Мы, взрослые, должны найти верные слова для своих детей. Чтобы помнили какой ценой отвоевывается каждое солнечное утро - добавил он.

Напомним, в Киеве открыли первый в Украине мемориал военным разведчикам. Данная композиция увековечивает память сотрудников Главного управления разведки, а также иностранных добровольцев, погибших в борьбе за независимость Украины от российского вторжения.