"Не интересуют какие-то картинки": в Броварах подростки развлекались возле "Мемориала памяти" и нагрубили матери Героя

$41.780.14
48.990.20
ukenru
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
15:40 • 1206 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
13:57 • 10415 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
12:51 • 20527 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
11:25 • 59135 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
1 июля, 10:00 • 40058 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 51076 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
1 июля, 06:15 • 128611 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
1 июля, 05:50 • 127784 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 58825 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 115689 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+21°
4м/с
43%
748мм
Популярные новости
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 83106 просмотра
Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме: стали известны детали1 июля, 08:02 • 41537 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 33973 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 12345 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 6808 просмотра
публикации
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует15:27 • 4285 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 7004 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 12741 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
11:25 • 59135 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО1 июля, 06:15 • 128611 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Метте Фредериксен
Петр Порошенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Польша
Азербайджан
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс15:11 • 2233 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 34251 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 83376 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 124943 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 124430 просмотра
Актуальное
Сухой Су-27
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

"Не интересуют какие-то картинки": в Броварах подростки развлекались возле "Мемориала памяти" и нагрубили матери Героя

Киев • УНН

 • 375 просмотра

Мэр Броваров Игорь Сапожко призвал родителей и педагогов объяснять подросткам важность чествования памяти павших Героев Украины. Это произошло после того, как группа подростков отдыхала в центральном парке возле Мемориала памяти, проявив неуважение к замечанию матери погибшего воина.

"Не интересуют какие-то картинки": в Броварах подростки развлекались возле "Мемориала памяти" и нагрубили матери Героя

Мэр Броваров призвал родителей и педагогов объяснять несовершеннолетним важность почтения памяти погибших Героев Украины. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

На днях в нашем центральном парке произошёл досадный случай, о котором мне сообщила мама погибшего Воина. Возле интерактивного "Мемориала памяти" группа подростков достаточно громко отдыхала под музыку и общалась на повышенных тонах между собой. После того, как мама погибшего сделала замечание, она услышала от одного из подростков, что его не интересуют "какие-то картинки" и он будет вести себя так, как хочет 

- говорится в сообщении.

По словам Сапожко, мама Героя, отдавшего жизнь за то, чтобы эти дети могли дальше жить на своей земле, просит немного - уважения и понимания.

Поэтому обращаюсь к родителям и педагогам. Пожалуйста, объясняйте детям и молодежи простые и вечные истины - почитайте память, сдерживайте дерзость, проявляйте поддержку и понимание к людям, потерявшим самых дорогих… Мы, взрослые, должны найти верные слова для своих детей. Чтобы помнили какой ценой отвоевывается каждое солнечное утро 

- добавил он.

Напомним, в Киеве открыли первый в Украине мемориал военным разведчикам. Данная композиция увековечивает память сотрудников Главного управления разведки, а также иностранных добровольцев, погибших в борьбе за независимость Украины от российского вторжения.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Общество
Главное управление разведки Украины
Бровары
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9