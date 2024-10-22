Не тільки для спирту, але і для воєнних: у ЦПД пояснили, для чого спиртзаводи у рф, і чому вони атакуються
Київ • УНН
В росії атаковано 4 спиртзаводи, які використовуються для виробництва палива та вибухових речовин для військових потреб. ЦПД пояснює логіку атак на ці стратегічні об'єкти.
На території росії були атаковані 4 заводи з виробництва спирту: як зазначають у Центрі протидії дезінформації при РНБО, ця атака має логіку, оскільки відповідні підприємства застосовуються в рф не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб і вибухових речовин, повідомляє УНН.
Українські БПЛА атакували 4 підприємства на території рф:
"Біохім" – переробка меляси та виробництво етилового спирту;
Лужковський спиртзавод;
Єфремовський спиртзавод;
Промислове підприємство Воронезької області.
У ЦПД пояснили: відповідні спиртзаводи в рф використовуються для виготовлення не тільки спирту. Вони також мають відношення до забезпечення палив для воєнних потреб зс рф, а також - для вибухових речовин. "Тому вони і атакуються", - підкреслили у відомстві.
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