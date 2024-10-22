Не только для спирта, но и для военных: в ЦПД объяснили, для чего спиртзаводы в рф, и почему они атакуются
Киев • УНН
В России атаковано 4 спиртзавода, которые используются для производства топлива и взрывчатых веществ для военных нужд. ЦПД объясняет логику атак на эти стратегические объекты.
На территории россии были атакованы 4 завода по производству спирта: как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, эта атака имеет логику, поскольку соответствующие предприятия применяются в рф не только спирта, но и топлив для военных нужд и взрывчатых веществ, сообщает УНН.
Украинские БПЛА атаковали 4 предприятия на территории рф:
«Биохим» - переработка мелассы и производство этилового спирта;
Лужковский спиртзавод;
Ефремовский спиртзавод;
Промышленное предприятие Воронежской области.
В ЦПД пояснили: соответствующие спиртзаводы в рф используются для изготовления не только спирта. Они также имеют отношение к обеспечению топлив для военных нужд ВС рф, а также - для взрывчатых веществ. «Поэтому они и атакуются», подчеркнули в ведомстве.
Напомним,
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