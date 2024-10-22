Не только для спирта, но и для военных: в ЦПД объяснили, для чего спиртзаводы в рф, и почему они атакуются

На территории россии были атакованы 4 завода по производству спирта: как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, эта атака имеет логику, поскольку соответствующие предприятия применяются в рф не только спирта, но и топлив для военных нужд и взрывчатых веществ, сообщает УНН.

Украинские БПЛА атаковали 4 предприятия на территории рф:

«Биохим» - переработка мелассы и производство этилового спирта;

Лужковский спиртзавод;

Ефремовский спиртзавод;

Промышленное предприятие Воронежской области.

В ЦПД пояснили: соответствующие спиртзаводы в рф используются для изготовления не только спирта. Они также имеют отношение к обеспечению топлив для военных нужд ВС рф, а также - для взрывчатых веществ. «Поэтому они и атакуются», подчеркнули в ведомстве.

Напомним,

Журналисты CNN впервые показали, как подразделение, которое входит в состав ГУР, запускает украинские дальнобойные дроны «Люти» по территории России.

Экс-депутата Ляшко назначили командиром батальона БПЛА: в ВСУ объяснили, почему