Не тільки кадрові ротації: Умєров анонсував створення наглядових рад у Міноборони

В п'ятницю, 11 жовтня, в Міністерстві оборони України відбулась низка кадрових змін. Окрім кадрових ротацій на міністерство очікує створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ). Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

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За його Умєрова, звільнення Олександра Балануци з посади заступника міністра оборони відбулось за його ж таки поданням. Іншим поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва. Він має важливий досвід, який допоможе нам ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури.

Окрім того, заступником Умєрова став бригадний генерал юстиції Серій Мельник на позивний "Marsel". Він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу.

Найважливіше — ми нарешті створили наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ). Наглядові ради — важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам

За його словами, це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку міжнародних партнерів.

У складі рад будуть українські та міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування нашої оборонної сфери.

Це був тривалий шлях задля забезпечення прозорості і відкритості цього процесу. Ми продовжуємо зміцнювати Україну, крок за кроком, разом із нашими партнерами