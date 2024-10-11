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Не тільки кадрові ротації: Умєров анонсував створення наглядових рад у Міноборони

Київ • УНН

 • 15603 перегляди

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Також відбулися кадрові зміни: призначено нових заступників міністра.

Не тільки кадрові ротації: Умєров анонсував створення наглядових рад у Міноборони

В п'ятницю, 11 жовтня, в Міністерстві оборони України відбулась низка кадрових змін. Окрім кадрових ротацій на міністерство очікує створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ). Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

За його Умєрова, звільнення Олександра Балануци з посади заступника міністра оборони відбулось за його ж  таки поданням. Іншим поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва. Він має важливий досвід, який допоможе нам ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури.

Окрім того, заступником Умєрова став бригадний генерал юстиції Серій Мельник на позивний "Marsel". Він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу.

Найважливіше — ми нарешті створили наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ). Наглядові ради — важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам

- заявив Умєров. 

За його словами, це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку міжнародних партнерів.

У складі рад будуть українські та міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування нашої оборонної сфери. 

Це був тривалий шлях задля забезпечення прозорості і відкритості цього процесу. Ми продовжуємо зміцнювати Україну, крок за кроком, разом із нашими партнерами

- підсумував глава Міноборони. 

Нагадаємо

В п'ятницю, 11 жовтня, Кабмін звільнив Олександра Балануцу з посади заступника міністра оборони. Цього ж  таки дня, Кабінет міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив Сергія Боєва на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. 

Окрім того, Кабмін призначив бригадного генерала юстиції Сергія Мельника заступником міністра оборони.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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