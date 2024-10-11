Не только кадровые ротации: Умеров анонсировал создание наблюдательных советов в Минобороны
Киев • УНН
Министр обороны Рустем Умеров объявил о создании наблюдательных советов для Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Также произошли кадровые изменения: назначены новые заместители министра.
В пятницу, 11 октября, в Министерстве обороны Украины состоялся ряд кадровых изменений. Кроме кадровых ротаций министерство ожидает создание наблюдательных советов для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ). Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
По его Умерова, увольнение Александра Балануцы с должности заместителя министра обороны состоялось по его же же представлению. Другим представлением правительство назначило на эту должность Сергея Боева. Он имеет важный опыт, который поможет нам еще больше интегрировать Украину в европейские оборонные структуры.
Кроме того, заместителем Умерова стал бригадный генерал юстиции Серий Мельник с позывным «Marsel». Он будет отвечать за образовательное, медицинское направления, а также гуманитарное обеспечение и политику человеческого капитала.
Самое важное - мы наконец создали наблюдательные советы для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ). Наблюдательные советы - важный элемент для эффективного и прозрачного управления закупками. Назначение их является важным шагом к соответствию международным стандартам
По его словам, это гарантирует независимый контроль за процессами, минимизирует коррупционные риски и повышает доверие к системе как внутри страны, так и со стороны международных партнеров.
В составе советов будут украинские и международные эксперты, что позволит интегрировать лучший мировой опыт в реформирование нашей оборонной сферы.
Это был длительный путь для обеспечения прозрачности и открытости этого процесса. Мы продолжаем укреплять Украину, шаг за шагом, вместе с нашими партнерами
Напомним,
В пятницу, 11 октября, Кабмин уволил Александра Балануцу с должности заместителя министра обороны. В этот же день, Кабинет министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил Сергея Боева на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Кроме того, Кабмин назначил бригадного генерала юстиции Сергея Мельника заместителем министра обороны.