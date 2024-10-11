Не только кадровые ротации: Умеров анонсировал создание наблюдательных советов в Минобороны

В пятницу, 11 октября, в Министерстве обороны Украины состоялся ряд кадровых изменений. Кроме кадровых ротаций министерство ожидает создание наблюдательных советов для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ). Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

По его Умерова, увольнение Александра Балануцы с должности заместителя министра обороны состоялось по его же же представлению. Другим представлением правительство назначило на эту должность Сергея Боева. Он имеет важный опыт, который поможет нам еще больше интегрировать Украину в европейские оборонные структуры.

Кроме того, заместителем Умерова стал бригадный генерал юстиции Серий Мельник с позывным «Marsel». Он будет отвечать за образовательное, медицинское направления, а также гуманитарное обеспечение и политику человеческого капитала.

Самое важное - мы наконец создали наблюдательные советы для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ). Наблюдательные советы - важный элемент для эффективного и прозрачного управления закупками. Назначение их является важным шагом к соответствию международным стандартам

По его словам, это гарантирует независимый контроль за процессами, минимизирует коррупционные риски и повышает доверие к системе как внутри страны, так и со стороны международных партнеров.

В составе советов будут украинские и международные эксперты, что позволит интегрировать лучший мировой опыт в реформирование нашей оборонной сферы.

Это был длительный путь для обеспечения прозрачности и открытости этого процесса. Мы продолжаем укреплять Украину, шаг за шагом, вместе с нашими партнерами