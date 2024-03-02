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"Не сторгувались": білоруси і росіяни не змогли узгодити ціну на деталі для "Градів" - ГУР

Київ • УНН

 • 24902 перегляди

Російські та білоруські підприємства не змогли домовитися про ціну на виготовлення деталей для РСЗВ "Град".

"Не сторгувались": білоруси і росіяни не змогли узгодити ціну на деталі для "Градів" - ГУР

Підприємства росії та її сателіта білорусі не змогли узгодити ціну на виготовлення деталей до РСЗВ "Град", повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у суботу, пише УНН.

Деталі

"ГУР МОУ інформує - підприємства держави-агресора росії та її сателіта білорусі не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град", - повідомили у воєнній розвідці у Telegram.

Згідно з контрактом, як вказано, білоруський підрядник, ВАТ "волатавто", має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції російському замовникові - ЗАТ "спєциальноє конструкторскоє бюро". "Ідеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки  та інші елементи бойових машин", - сказано у повідомленні.

"Суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "волатавто" презентувала папери з розрахунками - вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%. Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій", - повідомили у ГУР.

У розвідці зазначили, що "це означатиме зниження якості продукції, а отже - підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град".

Обидва підприємства - білоруське ВАТ "волатавто" та російське ЗАТ "спєциальноє конструкторскоє бюро" - перебувають під дією міжнародних санкцій, зазначили у ГУР.

росія не має достатньо сил у білорусі для вторгнення після виведення до 12 тис. військ - Демченко29.02.24, 12:19 • 23865 переглядiв

Юлія Шрамко

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