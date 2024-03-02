"Не сторгувались": білоруси і росіяни не змогли узгодити ціну на деталі для "Градів" - ГУР
Київ • УНН
Російські та білоруські підприємства не змогли домовитися про ціну на виготовлення деталей для РСЗВ "Град".
Підприємства росії та її сателіта білорусі не змогли узгодити ціну на виготовлення деталей до РСЗВ "Град", повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у суботу, пише УНН.
Деталі
"ГУР МОУ інформує - підприємства держави-агресора росії та її сателіта білорусі не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град", - повідомили у воєнній розвідці у Telegram.
Згідно з контрактом, як вказано, білоруський підрядник, ВАТ "волатавто", має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції російському замовникові - ЗАТ "спєциальноє конструкторскоє бюро". "Ідеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин", - сказано у повідомленні.
"Суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "волатавто" презентувала папери з розрахунками - вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%. Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій", - повідомили у ГУР.
У розвідці зазначили, що "це означатиме зниження якості продукції, а отже - підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град".
Обидва підприємства - білоруське ВАТ "волатавто" та російське ЗАТ "спєциальноє конструкторскоє бюро" - перебувають під дією міжнародних санкцій, зазначили у ГУР.
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