"Не сторговались": белорусы и россияне не смогли согласовать цену на детали для "Градов" - ГУР
Киев • УНН
Российские и белорусские предприятия не смогли договориться о цене на изготовление деталей для РСЗО "Град".
Предприятия россии и ее сателлита беларуси не смогли согласовать цену на изготовление деталей к РСЗО "Град", сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в субботу, пишет УНН.
Детали
"ГУР МОУ информирует - предприятия государства-агрессора россии и ее сателлита беларуси не пришли к согласию относительно стоимости деталей и узлов к ракетным системам залпового огня "Град", - сообщили в военной разведке в Telegram.
Согласно контракту, как указано, белорусский подрядчик, ОАО "Волатавто", должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции российскому заказчику - ЗАО "Специальное конструкторское бюро". "Речь идет, в частности, о рамах, основах, направляющих трубах, люльках и других элементах боевых машин", - сказано в сообщении.
"Спор возник во время встречи, когда делегация "волатавто" представила бумаги с расчетами - стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%. После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составные элементы будут субподрядчики, которые не имеют соответствующих лицензий", - сообщили в ГУР.
В разведке отметили, что "это будет означать снижение качества продукции, а значит - повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град".
Оба предприятия - белорусское ОАО "Волатавто" и российское ЗАО "Специальное конструкторское бюро" - находятся под действием международных санкций, отметили в ГУР.
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"Не сторговались": белорусы и россияне не смогли согласовать цену на детали для "Градов" - ГУР
Российские и белорусские предприятия не смогли договориться о цене на изготовление деталей для РСЗО "Град".
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