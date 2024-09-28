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"Не можемо зрозуміти логіку": МЗС відреагувало на підтримку Швейцарією ініціативи Китаю і Бразилії

Київ • УНН

 • 34172 перегляди

МЗС України висловило розчарування через підтримку Швейцарією "китайсько-бразильського консенсусу" щодо України. Міністерство закликало уникати участі в ініціативах, які не гарантують відновлення територіальної цілісності України.

МЗС України висловило розчарування через підтримку Швейцарією "китайсько-бразильського консенсусу" щодо України й закликало всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в подібних ініціативах. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, пише УНН.

Деталі

У МЗС України заявили, що українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого "Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів".

Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення. Адже спільно з Швейцарською Конфедерацією ми організували перший глобальний Саміт миру 15-16 червня у Бюргенштоці, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій. Наші країни продовжують активно співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього саміту. Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру, метою яких є підготовка спільної мирної рамки для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України,

- йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: "По-перше, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів".

У міністерстві назвали українську Формулу миру єдиним шляхом до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру й заявили, що немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України.

Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії,

- додали у міністерстві.

МЗС України закликало Швейцарську Конфедерацію та всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України.

Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною,

- резюмували у МЗС.

Нагадаємо

Швейцарія підтримала "мирну ініціативу" Китаю і Бразилії щодо України, попри відсутність згадки про Статут ООН. Країна вважає ініціативу важливою альтернативою войовничим промовам в ООН.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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